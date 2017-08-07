Фурсенко: Кокорин будет лучшим футболистом России

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко после победы над «Спартаком» со счётом 5:1 в домашнем матче 4-го тура РФПЛ отметил нападающего сине-бело-голубых Александра Кокорина, забившего гол и сделавшего голевую передачу.
«Ура! Вся наша вера в результат оправдалась. Играли самым сильным составом и переиграли „Спартак“ по всем статьям.
Более 53 тыс. болельщиков? Думаю, с другими командами будет и больше.
Что касается Кокорина, то он талантливый человек и очень талантливый футболист. Он в себя поверил и он будет лучшим футболистом страны.
Манчини? Два месяца всего прошло, работали с колёс. Конечно, Роберто фантастический специалист. Он сумел сплотить коллектив за очень короткое время», — сказал Фурсенко.