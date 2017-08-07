«Барселона» не намерена платить «Сантосу» проценты от трансфера Неймара в «ПСЖ»

После перехода нападающего Неймара в «ПСЖ» руководство «Сантоса» направило официальное письмо в офис «Барселоны», в котором в том числе изложены финансовые требования бразильского клуба. В «Сантосе» рассчитывают получить пять процентов от полученной каталонским клубом компенсации за своего воспитанника (около € 8,9 млн), а также € 4,5 млн за нарушение партнёрского соглашения, согласно которому «Барселона» была обязана провести два товарищеских матча с «Сантосом». Одна из этих игр состоялась в 2013 году, а вот вторая встреча с учётом последних событий едва ли будет проведена.
В «Барселоне» понимают, что пять процентов от суммы компенсации за переход воспитанника «Сантос» может получить лишь в случае сделки по прямой продаже, а потому настаивают, что Неймар покинул каталонский клуб в статусе свободного агента, расторгнув контракт в одностороннем порядке, а сумма компенсации в € 222 млн была выплачена третьей стороной.
Другое дело, что выплата € 4,5 млн в качестве неустойки выглядит куда более оптимистичной для «Сантоса», пишет издание Marca, и с этими вопросами предстоит разобраться юристам.