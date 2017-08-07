Лаборде не поможет «Краснодару» в матчах с «Ахматом» и «Амкаром»

Футболист Рикардо Лаборде, восстанавливающийся после травмы, не поможет «Краснодару» в ближайших матчах. 10 августа краснодарская команда сыграет в гостях с «Ахматом», а 13-го примет на своём поле «Амкар».
«Лаборде ждём минимум через неделю. Андрей Иван может присоединиться к нам уже в следующей игре, но пока он, скажем так, не готов. Фёдор Смолов только начал бегать, он ещё не в группе. Для нас это большая проблема. Классон на этой позиции старается, очень правильно играет, но у него не так получается, и мы теряем его на своей позиции», — сказал Шалимов.