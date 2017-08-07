Хет-трик Вильи принёс победу «Нью-Йорк Сити» над «Нью-Йорк Ред Буллз»

На стадионе «Янки» в Нью-Йорке завершилась встреча «Нью-Йорк Сити» и «Нью-Йорк Ред Буллз» в чемпионате MLS. «Горожане» одержали победу над соседскими «быками», результат игры — 3:2.
Бывший нападающий сборной Испании Давид Вилья вывел хозяев вперёд на 28-й минуте, затем «Сити» пропустил два гола от Брэдли Райт-Филлипса. На 72-й минуте Вилья сравнял счёт, а спустя три минуты реализовал пенальти и установил окончательный результат дерби.
«Нью-Йорк Сити» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, располагая 40 очками после 23 матчей. «Ред Буллз» идут четвёртыми, в 22 играх набрав 35 очков.
В текущем сезоне Вилья стал автором 17 голов в 22 встречах.
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