Кокорин — после победы над «Спартаком»: я никогда не устану повторять

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, отметившийся голом и голевой передачей в домашнем матче 4-го тура РФПЛ со «Спартаком» (5:1), после игры сделал пост в «Инстаграме».
Кокорин выложил фотографию, на которой он запечатлён празднующим гол в ворота «Спартака». «Спасибо за этот вечер», — гласит подпись к фото, к которой также прикреплён хэштег #яникогданеустануповторять.
Не исключено, что под этим хэштегом Кокорин подразумевает нецензурную фанатскую кричалку о «Спартаке», в которой фигурирует фраза «Я никогда не устану повторять».
Комментарии к записи Кокорина отключены, на момент публикации новости пост собрал 8,5 тыс. отметок «Нравится».
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