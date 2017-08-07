«ПСЖ» отклонил первое предложение «Арсенала» по Лукасу Моуре

«ПСЖ» отклонил первое предложение лондонского «Арсенала» по полузащитнику Лукасу Моуре и хочет получить за него не менее € 30 млн, сообщает UOL. Четыре года назад «ПСЖ» купил бразильца у «Сан-Паулу» за € 40 млн.
«ПСЖ» готов включить 24-летнего полузащитника в сделку по форварду «Арсенала» Алексису Санчесу, но лондонцы отказываются продавать чилийца.
Контракт Лукаса с французским клубом истекает летом 2019 года. В прошлом сезоне в 37 матчах Лиги 1 хавбек забил 12 голов и сделал пять голевых передач.
«Рома» хочет приобрести у «ПСЖ» Лукаса Моуру