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Ребко выбыл на неделю и не сыграет в кубковом матче «Арарата» с «Сатурном»

7 августа 2017, понедельник. 11:47 Футбол

Полузащитник «Арарата» Алексей Ребко пропустит встречу 1/64 финала Кубка России с «Сатурном» из-за травмы, полученной в матче второго тура первенства ПФЛ с «Калугой». По предварительным прогнозам, футболист вернётся в общую группу через неделю, сообщает страница столичного клуба в социальной сети «ВКонтакте».

Также из-за дисквалификации, полученной после финальной игры прошлого розыгрыша Кубка России, не сыграет нападающий Роман Павлюченко.

Кубковый матч «Арарат» — «Сатурн» состоится сегодня на стадионе имени Эдуарда Стрельцова, начало встречи — в 19:00 мск.

Голы Павлюченко и Измайлова принесли победу «Арарату» над «Сатурном»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сатурн ФК Арарат Москва Алексей Ребко Роман Павлюченко Травмы — футбол
Новости. Футбол
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