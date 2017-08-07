Ребко выбыл на неделю и не сыграет в кубковом матче «Арарата» с «Сатурном»

Полузащитник «Арарата» Алексей Ребко пропустит встречу 1/64 финала Кубка России с «Сатурном» из-за травмы, полученной в матче второго тура первенства ПФЛ с «Калугой». По предварительным прогнозам, футболист вернётся в общую группу через неделю, сообщает страница столичного клуба в социальной сети «ВКонтакте».
Также из-за дисквалификации, полученной после финальной игры прошлого розыгрыша Кубка России, не сыграет нападающий Роман Павлюченко.
Кубковый матч «Арарат» — «Сатурн» состоится сегодня на стадионе имени Эдуарда Стрельцова, начало встречи — в 19:00 мск.
Голы Павлюченко и Измайлова принесли победу «Арарату» над «Сатурном»