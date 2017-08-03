Голы Павлюченко и Измайлова принесли победу «Арарату» над «Сатурном»

В матче третьего тура ПФЛ зоны «Центр» «Сатурн» принимал на своём поле «Арарат». Встреча проходила на стадионе «Сатурн» в Раменском и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
На 23-й минуте матча хозяева вышли вперёд в счёте после точного удара Яна Шанина, однако во второй половине встречи московской команде удалось переломить ход игры. Голы Романа Павлюченко и Марата Измайлова на 59-й и 62-й минутах принесли победу «Арарату».
«Сатурн» после двух побед подряд потерпел первое поражение в сезоне, а «Арарат» после ничьей и победы в предыдущих встречах продолжил серию без поражений.
ПФЛ, зона «Центр», 3-й тур
«Сатурн» — «Арарат» — 1:2 (1:0)
Голы: Шанин, 23 (1:0); Павлюченко, 59 (1:1); Измайлов, 62 (1:2).