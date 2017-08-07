Первый матч «Зенита» с «Утрехтом» в Лиге Европы пройдёт в Санкт-Петербурге

Первый матч квалификационного раунда плей-офф между «Утрехтом» и «Зенитом» перенесён в Санкт-Петербург. Изначально подопечные Роберто Манчини первую игру должны были провести в Нидерландах. С чем связано такое решение, не сообщается. Информация появилась на официальном сайте УЕФА.
Таким образом, 17 августа «Зенит» будет хозяином матча, который пройдёт на стадионе «Санкт-Петербург». Ответная игра состоится 24 августа в Нидерландах.
«Зенит» пробился в раунд плей-офф благодаря победе над «Бней Иегуда» по сумме двух матчей (2:1). «Утрехт» преодолел два раунда, обыграв по сумме двух встреч «Валлетту» и «Лех».
Жеребьёвка Лиги чемпионов и Лиги Европы. Итоги
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