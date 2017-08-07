Чернов: переход в «Урал» — это новый вызов для меня

Защитник Никита Чернов, перешедший на правах аренды из ЦСКА в «Урал», отметил, что для него это новый вызов, а также поделился ожиданиями от сезона.
«Переход в «Урал» — это новый вызов для меня. Хочется получать игровую практику. Думаю, что в «Урале» есть все факторы, которые для меня важны, и здесь я смогу в полной мере проявить себя на поле, сделать что-то полезное для клуба. Буду делать всё на благо команды.
Насколько пристально будет следить за мной ЦСКА? Конечно, будут отслеживать мою игру. Думаю, они смотрели за мной, и когда я был в первой лиге. А когда буду играть в Премьер-Лиге, на меня будет у ЦСКА ещё больше материала. Мне и самому приятней будет играть в РФПЛ, потому что здесь другой уровень конкуренции, другие нападающие. Все по-другому. Надо будет привыкать к этому. По сути, у меня матчей не было на таком уровне, поэтому очень интересно будет на себя посмотреть. Но благодаря тому, что я долгие годы тренировался с такими опытными футболистами в ЦСКА, надеюсь, что процесс адаптации пройдёт безболезненно для меня.
Ожидания от сезона? Хотел бы помочь команде финишировать как можно выше в турнирной таблице. Надеюсь, будем пропускать мало мячей и в обороне будет порядок, ну и буду по возможности стараться помогать нашей атакующей линии», — цитирует Чернова пресс-служба клуба.