ЦСКА отдал Чернова в аренду «Уралу» до конца сезона

Защитник ЦСКА Никита Чернов продолжит сезон в «Урале». Арендное соглашение с клубом из Екатеринбурга действует до конца сезона-2017/18, сообщается на официальном сайте «армейцев».
Прошлый сезон Чернов провёл на правах аренды в «Енисее». 21-летний футболист провёл 28 матчей за красноярскую команду в Футбольной национальной лиге и не отметился результативными действиями. За первую команду ЦСКА Чернов провёл три официальных матча в Кубке России в сезонах-2014/15 и 2015/16, где также не забивал голов.
Чернов: теперь уже хочется играть в РФПЛ за свой родной клуб — ЦСКА