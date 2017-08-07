Экс-советник РФС: против Фурсенко перед Евро-2012 была информационная война

Бывший советник Сергея Фурсенко в Российском футбольном союзе Каринэ Гюльазизова опубликовала в социальной сети открытое письмо в адрес главного редактора Forbes Николая Ускова. Поводом для обращения стала статья под заголовком «Агент влияния: кто управляет самым дорогим футбольным клубом России».
«18 июля 2017 года в электронной версии журнала Forbes вышла статья под ярким заголовком «Агент влияния: кто управляет самым дорогим футбольным клубом России». Характер и качество материала, его публикация именно в Forbes – одном из немногих качественных медиа, формирующих повестку и полагающих сегодняшние стандарты СМИ, – показались мне хорошим поводом поговорить о том, что реально происходит сегодня в медиапространстве, об этике и эстетике журналистики и других призванных очеловечивать человека индустрий, к которым я причисляю и спорт. Как происходит так, что в угоду эстетике того или иного продукта (материала) нарушаются все возможные законы этики? Поскольку этот основополагающий, сущностный и очень своевременный вопрос, уверена, волнует не только меня, выбрала жанр открытого письма, чтобы, обратившись к Вам, обратиться и ко всему российскому медиасообществу.
В материале выпускник Финансового университета при правительстве РФ и Национальной школы телевидения, экс-спецкор еженедельника «Футбол», газеты «Московские новости», редактор «Матч ТВ» и призёр всероссийского конкурса спортивной журналистики «Энергия побед» – Forbes Contributor Ярослав Кулемин – от имени авторитетного и успешного международного издания, российскую редакцию которого Вы возглавляете, «на старте футбольного сезона» рассказал читателям «о главных героях кадровой революции в Санкт-Петербурге». В поле зрения автора статьи наряду с президентом, спортивным директором и главным тренером ФК «Зенит» попала и я. Меня Ярослав охарактеризовал как «самого загадочного» советника нынешнего президента «Зенита» С.А. Фурсенко, «психолога и, по некоторым утверждениям, колдунью».
Далее внештатный журналист Forbes через запятую перечислил мои «заслуги», почерпнутые, очевидно, из результатов интернет-поиска по запросу «Гюльазизова». В сумбурном потоке непроверенной информации смешались мифические «борода Фурсенко», запрет на пользование лифтом в адрес экс-президента РФС и «полосатые костюмы» сборной России по футболу с действительно реализованными и важными, с моей точки зрения, проектами – Кодексом чести российского футбола и программой поддержки сборной России на Евро-2012, которую мы создавали совместно с народной артисткой СССР А.Н. Пахмутовой, лауреатом Государственной премии СССР Н.Н. Добронравовым и рядом других глубоко уважаемых мною деятелей культуры, искусства, спорта.
Удивительно, что при всех «влиятельности» и «загадочности», которые мне приписывают СМИ, за годы совместной работы с Сергеем Фурсенко со мной по сути захотели поговорить всего два журналиста. Оба раза я с удовольствием откликнулась на предложения об интервью, и оба раза случились очень содержательные беседы. Ярослав Кулемин же, видимо, не посчитал важным получить информацию из первых уст и предпочёл опереться на источники, не выдерживающие никакой критики. Да и я не первый раз сталкиваюсь с попытками возродить «охоту на ведьм» в моём лице – собратья Ярослава Кулемина по перу, пусть и не отмеченные столь престижными наградами, не раз их предпринимали.
Речь, прежде всего, о чести и достоинстве. Не только моих, но и Ваших как редактора Forbes, Ярослава Кулемина как автора материала, изобилующего некорректной информацией, каждого человека, сознающего свою ответственность и способного её нести. В особенности тех из нас, кто имеет отношение к профессиям, открывающим значительные возможности для воздействия на человека. О чести и достоинстве не в том канцелярском смысле, в котором эти понятия рассматривают судебные инстанции, а в том сакральном и сущностном, в котором они, наряду с самоиронией, знанием, что смертен, и способностью полагать смыслы, делают человека человеком, отличая его от любого другого биологического существа.
Очевидно, что сегодня СМИ осознанно и не очень работают на расчеловечивание человека, все больше превращая его в потребителя. Десакрализируются, обесцениваются не только честь и достоинство, но другие принципиально важные понятия для сохранения человеческого в человеке. Долг вытесняется сиюминутными интересами, любовь к отечеству – космополитизмом, дело становится бизнесом, предназначение уступает место приспособленчеству, чёрное называется белым, понятия добра и зла, истины и лжи теряют однозначность. Ложная система координат, которую во многом создаёт и насаждает сегодняшняя пресса, постепенно делает главное второстепенным, а то и вовсе диким для человека. И всё это в предлагаемых обстоятельствах исчезновения героев-парадигм во всех отраслях без исключения. И это логично, к сожалению.
Каких спортивных результатов можно было ждать от сборной России по футболу, когда договорные матчи и коррупция стали отраслевой практикой, когда чуть ли не каждая игра заканчивалась хулиганством на трибунах, когда абсолютная безответственность основной массы футболистов перед страной и болельщиками на фоне баснословных гонораров приводила к полной развращённости и нежеланию работать на поле. Принятие кодекса чести в этих условиях было просветительской мерой, очевидной необходимостью, первым шагом большой работы по восстановлению и оздоровлению российского футбола, которые, к сожалению, Фурсенко тогда завершить не удалось. В том числе и из-за информационной войны, развязанной против него на этапе подготовки к чемпионату Европы по футболу-2012 и сразу по его завершении. Убеждена: если бы каждый, кто любит страну и футбол, поддержал предпринятые тогдашним президентом РФС инициативы и полноценно включился в их реализацию, сегодня наши результаты были бы совсем другими. Такими, каких в своё время добился «Зенит» под руководством Фурсенко – «Зенит» эпохи возрождения», как сейчас называют тот период истории клуба.
Представляется, что Ярославу Кулемину, а вслед за ним и всей российской журналистике пришло время вспомнить о профессиональной этике и ответственности, которыми руководствовались люди, навсегда оставшиеся в истории профессии: Воннегут, Честертон и Гиляровский и другие, а ещё – об истинном значении понятия «свобода», в том числе «свобода слова». В дневнике Ф.М. Достоевского есть на эту тему замечательная запись, которой закончу свое открытое письмо к Вам: «В нынешнем образе мира полагают свободу в разнузданности, тогда как настоящая свобода — лишь в одолении себя и воли своей, так чтобы под конец достигнуть такого нравственного состояния, чтоб всегда во всякий момент быть самому себе настоящим хозяином. А разнузданность желаний ведёт лишь к рабству», — написала Гюльазизова в «Фейсбуке».