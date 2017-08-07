Стадион «СКА-Хабаровск» затопило перед матчем с «Анжи»

Стадион «СКА-Хабаровск» за один день до матча с «Анжи» в 5-м туре российской Премьер-Лиги сильно затопило из-за ливня, который шёл в Хабаровске в первой половине дня. Затопленным оказался почти весь газон и беговые дорожки. Фотографию состояния арены имени Владимира Ленина опубликовала в «Твиттере» пресс-служба «Анжи».
Матч «СКА-Хабаровск» — «Анжи» должен состояться завтра, 8 августа. Начало встречи запланировано на 11:00 по московскому времени.
Фотографию затопленного стадиона «СКА-Хабаровск» можно посмотреть в «Твиттере».