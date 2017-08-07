Панова в красно-белой атрибутике атаковали фанаты «Зенита»: как это было

Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов после матча 4-го тура российской Премьер-Лиги между питерской командой и «Спартаком» был атакован фанатами сине-бело-голубых.
Вероятно, такую реакцию болельщиков вызвало обещание экс-форварда сборной России прогуляться по городу в шарфе «Спартака», которое было выполнено.
Панов является болельщиком московского клуба и владельцем абонемента на домашние матчи «Спартака» в этом сезоне. В Санкт-Петербурге столичная команда потерпела поражение со счётом 1:5.
Видео инцидента доступно на «Чемпионате».
Панов: благодарю за поддержку, «Зенит» с победой, «Спартак» чемпион