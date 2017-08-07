Венгер: нелегко создавать позитивную атмосферу вокруг «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, что позднее принятие решения о продлении контракта с клубом могло негативно сказаться на команде. Француз в мае этого года продлил соглашение с «канонирами» на два года.
«Нам нелегко создавать позитивную атмосферу вокруг команды. На многое повлияла моя ситуация в клубе. Может быть, я совершил ошибку. Это могло негативно сказаться на команде.
Нам нужно начать сезон сильнее, чем обычно. Последние четыре года мы плохо играли в стартовой игре сезона. Но в этом году мы усиленно тренировались, команда должна быть готова», — цитирует Венгера Sky Sports.
В первом туре нового сезона АПЛ «Арсенал» сыграет с «Лестер Сити». Игра запланирована на 11 августа.
Венгер: у «Арсенала» слишком много игроков