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Венгер: нелегко создавать позитивную атмосферу вокруг «Арсенала»

7 августа 2017, понедельник. 18:04 Футбол

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, что позднее принятие решения о продлении контракта с клубом могло негативно сказаться на команде. Француз в мае этого года продлил соглашение с «канонирами» на два года.

«Нам нелегко создавать позитивную атмосферу вокруг команды. На многое повлияла моя ситуация в клубе. Может быть, я совершил ошибку. Это могло негативно сказаться на команде.

Нам нужно начать сезон сильнее, чем обычно. Последние четыре года мы плохо играли в стартовой игре сезона. Но в этом году мы усиленно тренировались, команда должна быть готова», — цитирует Венгера Sky Sports.

В первом туре нового сезона АПЛ «Арсенал» сыграет с «Лестер Сити». Игра запланирована на 11 августа.

Венгер: у «Арсенала» слишком много игроков
Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
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Арсенал Лондон Арсен Венгер
Новости. Футбол
7 августа 2017, понедельник
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