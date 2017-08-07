Моуринью: «Реал» должен быть адаптирован к жаре в Скопье лучше, чем «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от матча за Суперкубок УЕФА с «Реалом» (8 августа). Встреча состоится в Скопье (Македония) на стадионе «Филип II Арена».
«Знал, что погода в Скопье будет такой жаркой, и с тех пор как вернулись из США, мы тренировались ежедневно в 4 часа дня, но, как назло, у нас постоянно шёл дождь. Старался имитировать условия жары, но каждый день дождило.
В Мадриде тренировки «Реала» шли в условиях высокой температуры, так что соперник должен быть более адаптирован к ней, а нам же остаётся играть с мячом и наслаждаться моментом. Не так часто футболистам выпадает счастье играть в матче за Суперкубок УЕФА, если только ты не выступаешь за «Реал» или «Барселону», которые постоянно берут трофеи в Европе", — цитирует Моуринью сайт УЕФА.