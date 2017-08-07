Мертезакер: получил глубокое рассечение, не уверен, сыграю ли с «Лестером»

Защитник «Арсенала» Пер Мертезакер рассказал о рассечении, которое он получил в первом тайме матча за Суперкубок Англии с «Челси» (1:1, 4:1 — в серии пенальти) в единоборстве с Гари Кэхиллом, после чего не смог продолжить игру. По словам немца, он пока не знает, сможет ли выйти на поле во встрече первого тура АПЛ с «Лестер Сити» (11 августа).
«Это глубокое рассечение, но я чувствую себя хорошо. Отлично помню этот эпизод, поэтому не думаю, что получил сотрясение мозга. Врачи сказали, что мне лучше не рисковать, поэтому я покинул поле в качестве предосторожности.
Не совсем уверен, смогу ли сыграть с «Лестером». Нужно позаботиться об этом — глаз может опухнуть или что-то ещё произойдёт в этом роде. Слишком рано говорить, ведь здоровье — это самое главное.
Кэхилл? Он пришёл в раздевалку и поговорил со мной, это пример поведения настоящего спортсмена. Это был несчастный случай, но поступок Гари очень достойный", — цитирует Мертезакера сайт «Арсенала».