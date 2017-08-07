Болельщики признали Кверквелию лучшим игроком «Локомотива» в июле

Завершено голосование по выбору лучшего футболиста «Локомотива» в июле. Победу одержал защитник Соломон Кверквелия, за которого проголосовало 7428 человек, или 43,9%.
«В июле Соломон провёл четыре матча, три из которых стали для «Локомотива» победными, а также забил гол в игре с «Арсеналом». Совсем немного Кверквелии уступил Мануэл Фернандеш – 6628 голосов, или 39,2%.
Далее расположились Игорь Денисов – 1130 голосов (6,6%), Владислав Игнатьев – 874 голоса (5,1%), а также Дмитрий Тарасов – 850 голосов (5%). Всего в голосовании приняли участие 16 910 человек", — информирует сайт «Локомотива».
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