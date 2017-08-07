Моуринью: если «Реал» не рассчитывает на Бэйла, «МЮ» готов за него побороться

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью перед матчем за Суперкубок УЕФА с «Реалом» (8 августа) отметил, что клуб готов побороться за игрока мадридцев Гарета Бэйла.
«Многое прояснится в ближайшие дни. Если Бэйл сыграет с „МЮ“, это будет лучшим подтверждением того, что он нужен „Реалу“. Тогда, думаю, тема будет закрыта. Но если „Реал“ действительно не рассчитывает на Бэйла, то мы готовы побороться за него», — цитирует Моуринью Marca.
Ранее СМИ сообщили, что «Реал» намерен сохранить Бэйла и откажется от приобретения форварда «Монако» Килиана Мбаппе этим летом.
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