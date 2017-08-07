Радимов: положа руку на сердце, мало кто ждал победы «Зенита» с таким счётом

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал разгромную победу петербургского клуба над «Спартаком» (5:1) в домашнем матче 4-го тура РФПЛ.
«Зенит» вчера впечатлил, впечатлил очень сильно. Все петербуржцы рады этой победе. Это победа над одним из главных конкурентов в борьбе за золото. Успех в матче с принципиальным соперником всегда добавляет хорошего настроения.
Положа руку на сердце, думаю, мало кто такое предполагал. Всё-таки «Спартак» — это чемпион, и после матча с «Краснодаром» казалось, что он нащупал свою игру. Не могу сказать, что «Спартак» выглядел совсем уж беспомощно, но некоторые ошибки, которые он позволял себе, не могут допускаться в матчах такого уровня. Ну и, конечно, хорош был «Зенит».
Первые 30 минут, до гола Кокорина, игра была равная. Ещё раз убеждаешься, что на высоком уровне многое решают детали. Пас пяткой Фернандо был в той ситуации совершенно не нужен, и это глупая история. «Зенит» подобрал мяч, провёл очень быструю атаку, и счёт стал 1:0.
Мне кажется, «Зенит» стал играть более вертикально. Если в эпоху Виллаш-Боаша и Луческу упор делался на контроль мяча, то сейчас в большинстве своём футболисты ищут адресат впереди. Тому яркий пример гол Кокорина, когда Дриусси сразу отдал передачу на ход. Этим сейчас «Зенит» отличается в выгодную сторону", — сказал Радимов в эфире «Радио „Зенит“.