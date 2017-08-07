Фанаты «Спартака» устроили погром на стадионе «Санкт-Петербург». Видео

«Чемпионату» стали доступны кадры беспорядков, которые болельщики «Спартака» устроили в подтрибунном помещении стадиона «Санкт-Петербург» во время матча красно-белых с «Зенитом» в 4-м туре российской Премьер-Лиги.
«Зенит» разгромил «Спартак» со счётом 5:1. По итогам 4 туров сине-бело-голубые набрали 12 очков и вернулись на первое место в Премьер-Лиге. Московская команда (5) находится на 10-й позиции. Турнирную таблицу российского чемпионата можно посмотреть на «Чемпионате».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
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