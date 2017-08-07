Перес: не продам Роналду, даже если предложат столько золота, сколько он весит

Президент «Реала» Флорентино Перес дал понять, что не собирается продавать форварда Криштиану Роналду, несмотря на регулярные слухи о возможном уходе португальца из мадридского клуба.
«Продать Криштиану Роналду? Никогда. Я не сделаю этого, даже если мне предложат столько же золота, сколько весит сам Криштиану. Только великие игроки стоят так дорого», – цитирует Переса Gazzetta dello Sport.
Пересу задали этот вопрос из-за того, что нападающий Неймар перешёл из «Барселоны» в «ПСЖ» за € 222 млн, что является рекордом в мировом футболе.
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