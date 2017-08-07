Зидан: Роналду в такой же отличной форме, как и в день финала Лиги чемпионов

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от матча за Суперкубок УЕФА с «Манчестер Юнайтед» (8 августа). Нападающий Криштиану Роналду, который 5 августа возобновил тренировки с «Реалом», включён в заявку на игру.
«Мы в хорошей форме и готовы начать сезон. Ждем не дождёмся первого официального матча. Мы очень хорошо поработали над „физикой“. В завтрашнем матче ключевыми будут несколько факторов. Мы, как и всегда, будем играть в свой футбол. О сопернике знаем много, и очень важно завтра всё сделать правильно.
Криштиану Роналду производит на меня очень сильное впечатление — он находится в такой же отличной форме, как и в день финала Лиги чемпионов. Тот факт, что он с нами, значит очень много. Он готов сыграть. Сыграет ли — завтра увидим. Гарет Бэйл тоже находится в хорошей форме и тренируется вместе со всеми. Он не играл четыре месяца, но сейчас в полном порядке», — цитирует Зидана сайт УЕФА.