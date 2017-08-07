Талалаев: «Зенит» со «Спартаком» показал даже не европейский, а мировой футбол

Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев поделился впечатлениями от матча 4-го тура РФПЛ «Зенит» — «Спартак» (5:1).
«В Высшей школе тренеров было такое слово: «поливалентный». То есть впитывающий в себя всё лучшее, что есть. В этом смысле мне очень понравился футбол «Зенита». Он был даже не европейский, а мировой. Когда нужно было, мяч ставился на контроль, когда нужно – проводились молниеносные атаки.
Качество отборов в центре поля – это вообще нечто. Раньше «Зенит» не выделялся этим. Хави Гарсия больше за счёт грубости в опорной зоне работал, а сейчас наблюдаются грамотные групповые взаимодействия, понимание и чтение игры", — сказал Талалаев.
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