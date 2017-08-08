Эль-Ненни: ближайший сезон я проведу в «Арсенале»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Мохамед Эль-Ненни сообщил, что не покинет клуб этим летом, вопреки появляющимся в СМИ слухам.
«Я остаюсь в «Арсенале», ближайший сезон я проведу тут. В последнее время в мой адрес было много критики, поэтому я хотел доказать, что заслуживаю того, чтобы играть за такую большую команду, как «Арсенал». Мы выиграли Суперкубок Англии, и этот успех должен придать команде сил перед новым сезоном», — цитирует Эль-Ненни The Sun.
В минувшем сезоне АПЛ 25-летний футболист отдал одну голевую передачу в 14 матчах.