Ходдл: ощущение, что Конте несчастлив в «Челси»

Бывший главный тренер сборной Англии Гленн Ходдл высказал мнение, что итальянский специалист Антонио Конте несчастлив в «Челси». По мнению англичанина, Конте не может быть довольным нынешней ситуацией в клубе после не самой удачной трансферной кампании летом.
«У меня ощущение, что он несчастлив в клубе. Об этом говорили ещё и в прошлом году, когда у него всё получалось в „Челси“. Хочу напомнить, что в полуфинале Кубка Англии с „Тоттенхэмом“ у его команды были возможности выпустить на замену и Косту, и Фабрегаса, и Азара. Они выиграли тогда, но теперь у них нет такой возможности, и нужно что-то предпринимать», — цитирует Ходдла BT Sport.
Конте: чемпионат Англии сделал меня лучше, чем я был раньше