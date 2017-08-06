Конте: чемпионат Англии сделал меня лучше, чем я был раньше

Главный тренер «Челси» Антонио Конте выразил мнение, что более чем год спустя после того, как он начал работать в Англии, он вырос как тренер, а теперь он готов к тому, что соперники лондонской команды сделают всё возможное для того, чтобы не дать синим сохранить чемпионский титул.
«Быть тренером великой команды в Англии — замечательно, однако это налагает и огромную ответственность. Когда приезжаешь в Англию, понимаешь, что надо быть готовым бороться с топ-командами, с ведущими игроками и тренерами. Этот чемпионат сделал меня лучше, чем я был раньше, — в этом я уверен.
В Англии ты побеждаешь в чемпионате, а в следующем сезоне все команды готовы бороться с тобой изо всех сил. Они выходят на трансферный рынок, стараются стать лучше, и успех предыдущего сезона повторить очень нелегко", — приводит слова итальянского специалиста официальный сайт «Челси».