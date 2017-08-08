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Агент: Дракслер не покинет «ПСЖ»

8 августа 2017, вторник. 11:25 Футбол

Футбольный агент Роджер Виттман, представляющий интересы полузащитника «ПСЖ» Юлиана Дракслера, опроверг информацию о возможном уходе немецкого игрока. Ранее появилась информация, что парижане намерены приобрести у «Монако» Килиана Мбаппе и если сделка состоится, то «ПСЖ» придётся продать ряд футболистов, среди которых Дракслер.

«ПСЖ» выстраивает команду из лучших игроков на каждой позиции. Юлиан вовлечён во всё это, он хочет оставаться частью команды. Поэтому он не может уйти», — цитирует Дракслера L’Equipe.

Контракт 23-летнего футболиста действует до лета 2021 года.

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Источник: L'Équipe Сообщить об ошибке
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ПСЖ Юлиан Дракслер Трансферы
Новости. Футбол
8 августа 2017, вторник
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