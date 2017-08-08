«Сент-Этьен» получит право выкупа игрока «Зенита» Эрнани за € 12 млн

«Сент-Этьен» возьмёт в аренду полузащитника «Зенита» Эрнани на один сезон и получит право выкупа за € 12 млн. Об этом сообщил сайт итальянского журналиста Джанлуки ди Марцио. Официальное о переходе 23-летнего полузащитника клубы должны объявить 9 августа.
Ранее издание L’Équipe сообщило, что французский клуб арендует бразильского футболиста на один сезон без права выкупа.
Эрнани перешёл в «Зенит» в январе этого года за € 8 млн из бразильского клуба «Атлетико Паранаэнсе». Контракт хавбека с петербургским клубом действует до лета 2021 года.
«Сент-Этьен» арендует у «Зенита» Эрнани на один сезон без права выкупа