Григорян: «Анжи» доминировал во втором тайме, но был пойман на контратаках

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян прокомментировал поражение от «СКА-Хабаровск» (0:2) в выездном матче 5-го тура РФПЛ.
«Игра действительно была очень сложной и изобиловала огромным количеством единоборств. В первом тайме пытались комбинировать, провели несколько комбинаций и неплохих подходов к воротам. Во втором тайме доминировали, но были пойманы на контратаках.
Что не получилось? Вскрыть массированную оборону соперника Хабаровска и нейтрализовать быстрые контратаки. Хочу поздравить соперника с победой и пожелать удачи», — сказал Григорян в эфире телеканала «Наш Футбол».
«СКА-Хабаровск» обыграл «Анжи», одержав первую победу в РФПЛ