Пильгуй: явную ошибку Ребров допустил, только когда пропустил пятый мяч

Бывший голкипер «Динамо» Владимир Пильгуй поделился своим мнением об ошибках вратаря «Спартака» Артёма Реброва. В матче с «Зенитом» (1:5) Ребров пропустил пять ударов в створ из пяти, а последний гол забил в свои ворота.
«Я уверен, что с Ребровым всё в порядке и в физическом, и в психологическом плане. Ошибки в матче с «Зенитом» его не сломают. Если и давать шанс Селихову, то только для того, чтобы дать Реброву отдохнуть. Будь я на месте Массимо Карреры, я бы, прежде всего, поговорил с Артёмом, спросил, как он себя чувствует. И, наверное, поставил его на матч с «Арсеналом».
Насколько я знаю, явную ошибку Ребров допустил только в пятом мяче, когда занёс его в свои ворота. Может быть, ещё в первом голе он задёргался, выходить или нет. Но в целом – здесь вина всей команды, а не только Артёма», — сказал Пильгуй в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Глебом Чёрным.