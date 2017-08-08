ЦСКА вылетел на матч с «Тосно» без Акинфеева

ЦСКА вылетел на матч 5-го тура РФПЛ с «Тосно». Как и ожидалось, с командой нет Игоря Акинфеева, который пропустит игру из-за травмы. Всего в Санкт-Петербург главный тренер Виктор Гончаренко взял 20 футболистов.
Вратари: Илья Помазун, Павел Овчинников.
Защитники: Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Василий Березуцкий, Марио Фернандес, Георгий Щенников, Виктор Васин.
Полузащитники: Понтус Вернблум, Александр Головин, Астемир Гордюшенко, Алан Дзагоев, Георгий Миланов, Бибрас Натхо, Константин Кучаев.
Нападающие: Витиньо, Тимур Жамалетдинов, Аарон Оланаре, Фёдор Чалов.
Матч «Тосно» — ЦСКА состоится 9 августа. Начало – в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Акинфеев не поможет ЦСКА в матче с «Тосно»