Фурсенко: через 3-4 года этот состав «Зенита» сможет выиграть Лигу чемпионов

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о переходе в петербургскую команду аргентинского полузащитника «Атлетико» Матиаса Краневиттера. Краневиттер стал четвёртым аргентинцем в нынешнем составе «Зенита»: ранее состав команды пополнили Себастьян Дриусси, Леандро Паредес и Эмануэль Маммана.
«Ему 24, он очень сильный полузащитник, который усилит середину поля. Наш футбол станет ещё более конкурентным. Роберто Манчини в настоящий момент собирает очень молодых аргентинских игроков. Это команда будущего. Через три-четыре года этот состав сможет выиграть Лигу чемпионов», — сказал Фурсенко в эфире «Матч ТВ».
«Зенит» объявил о переходе полузащитника «Атлетико» Краневиттера