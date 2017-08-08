«Краснодар» и «Црвена Звезда» обменялись матчами, первая игра пройдёт в России

По согласованию всех сторон, включая клубы и УЕФА, первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между «Краснодаром» и «Црвеной Звездой» пройдёт 17 августа в Краснодаре. Как сообщает официальный сайт краснодарского клуба, ответный поединок запланирован на 24 августа в Белграде на стадионе «Райко Митич».
Изначально первая игра должна была состояться в Сербии, а ответная — в России. На прошлой стадии Лиги Европы «Краснодар» по сумме двух матчей (2:1, 3:1) обыграл «Люнгбю», а «Црвена Звезда» прошла «Спарту» (2:0, 1:0).
«Краснодар» в раунде плей-офф Лиги Европы сыграет против «Црвены Звезды»