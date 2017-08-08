Панов: желаю «Зениту» выиграть все матчи в Лиге Европы

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Панов поблагодарил питерских болельщиков за поддержку после инцидента на стадионе «Санкт-Петербург», пожелав выиграть все матчи в Лиге Европы. После матча 4-го тура РФПЛ «Зенит» — «Спартак» (5:1) экс-футболист сине-бело-голубых был избит питерскими фанатами.
«Хочу поблагодарить питерских болельщиков за поддержку после этого инцидента на стадионе. Спасибо вам за уважение и добрые слова в мой адрес. Желаю вашему клубу выиграть все матчи в Лиге Европы. Хорошо выступить в чемпионате России и занять должное место. Чтобы приезжали болельщики других клубов в Санкт-Петербург и гуляли по городу спокойно в атрибутике своего клуба и не боялись. С уважением, Александр Панов», — говорится в сообщении, которое Панов оставил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».