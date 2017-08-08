СМИ: финал Лиги чемпионов в 2020 году может пройти в Нью-Йорке

Союз европейских футбольных ассоциаций рассматривает возможность проведения финала Лиги чемпионов за пределами Европы, а именно в США. Как сообщает Marca, приоритетным вариантом проведения решающего матча главного европейского турнира является Нью-Йорк.
УЕФА хочет расширить границы еврокубков и в этой связи может провести финал Лиги чемпионов в 2020 году на другом континенте.
Напомним, что финал Лиги чемпионов 2018 года пройдёт в Киеве, а на право провести финал 2019 года претендуют Мадрид (новый стадион «Атлетико») и Баку.
УЕФА рассмотрит возможность переноса матчей Лиги чемпионов на выходные