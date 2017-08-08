«Спартак» сделал «Гремио» официальное предложение о трансфере Луана

«Спартак» сделал «Гремио» официальное предложение о трансфере нападающего Луана, информирует издание ESPN Brazil. Красно-белые предложили бразильскому клубу € 20 млн за 70% экономических прав на игрока. «Гремио» пока не дал москвичам ответа.
Остальные 30% прав на Луана принадлежат группе его представителей, в том числе агенту Жаиру Пейшото. «Спартак» на данный момент не договорился с ними.
Луан в нынешнем сезоне чемпионата Бразилии принял участие в 15 матчах, забил 5 голов и сделал 6 голевых передач.
«Спартак» согласился заплатить требуемую сумму за Луана и отказался от Ньянга