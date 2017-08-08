Гаджиев: у «Амкара» были моменты, сегодня действовали получше в атаке

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев подвёл итоги домашнего матча 5-го тура российской Премьер-Лиги с «Уфой» (0:0).
«Моменты были, сегодня действовали получше в атаке, в прессинге, особенно в первом тайме. Во втором было сложнее прессинговать, поскольку это затратный метод игры. Пенальти не забили — ничего, всё бывает. Надо просто двигаться дальше.
Мы о позиции опорника говорим уже с апреля-мая, и думаю, что Зайцев сегодня неплохо справился с этой функцией. Разрушал, более-менее нормально играл в пас. Конструкторские задачи на него не возлагались. Он вполне нормально сыграл», — заявил Гаджиев в эфире телеканала «Наш футбол».
«Амкар» сыграл вничью с «Уфой» и набрал первое очко в сезоне РФПЛ