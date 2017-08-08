Агент Лодыгина: «Лацио»? Юрий был бы очень рад приехать играть в Италию

Агент вратаря «Зенита» Юрия Лодыгина Анестис Цетенис прокомментировал информацию о том, что римский «Лацио» проявляет интерес к 27-летнему футболисту.
«Любой игрок был бы не против играть в такой лиге, как Серия А, и Юрий был бы очень рад приехать играть в Италию. Возможность того, что „Зенит“ его отпустит, есть, но я не уверен. Всё будет зависеть от условий, которые будут предложены», — цитирует Цетениса Calciomercato.
Лодыгин, который выступает за «Зенит» с 2013 года, в текущем сезоне принял участие лишь в одном матче. Вратарь появился на поле в ответной игре третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Бней Иегуда» (0:1). В четырёх встречах российской Премьер-Лиги Лодыгин оставался в запасе. Контракт игрока с «Зенитом» действует до лета 2019 года.