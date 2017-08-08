ЦСКА обыграл «Тосно» в молодёжном первенстве благодаря голу в концовке

В матче 5-го тура молодёжного первенства России московский ЦСКА в Санкт-Петербурге одержал победу над «Тосно» с минимальным счётом.
Единственный гол красно-синие забили в конце второго тайма — на 84-й минуте точным ударом отметился Муталип Алибеков.
«Армейцы» одержали вторую кряду победу в молодёжном чемпионате и в таблице располагаются на 6-м месте, имея в активе 7 очков после 4 матчей.
«Тосно» с 4 очками после 5 матчей занимает 11-е место.
С подробной таблицей первенства можно ознакомиться на «Чемпионате».