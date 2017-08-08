«Зенит» представил видео о событиях вокруг матча со «Спартаком»

«Зенит» на своём официальном канале в YouTube в рамках традиционной рубрики «Скрытая камера» опубликовал видео, посвящённое любопытным событиям, происходившим вокруг матча 4-го тура российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Напомним, что петербургская команда на своём поле разгромила красно-белых со счётом 5:1.
«Зенит-ТВ» представляет главную премьеру этого сезона! Скрытая камера: разгром «Спартака» на стадионе «Санкт-Петербург»! Сегодня в программе: проводы Александра Кержакова, град над стадионом «Санкт-Петербург», раздевалка сине-бело-голубых после победы и многое другое. 22 минуты чистого удовольствия!" — говорится в описании к видео.
Видео можно посмотреть в YouTube.
«Зенит» показал кадры из раздевалки после победы над «Спартаком»