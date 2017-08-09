Полиция задержала мужчину за сообщение об угрозе взрыва на «Открытие Арене»

Задержан мужчина, подозреваемый в совершении ложного звонка об угрозе взрыва на столичном стадионе «Открытие Арена», сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
Как рассказали в ведомстве, около 07:00 в службу 02 позвонил неизвестный, который сообщил, что на стадионе на Волоколамском шоссе заложено взрывное устройство.
«Полицейские установили телефон, с которого звонил мужчина, и задержали его. Сейчас с подозреваемым, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, ведётся работа», — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе добавили, что специалисты осмотрели помещения стадиона и прилегающую территорию, но бомб и взрывчатки не нашли. Эвакуацию людей не проводили.
Очевидцы сообщили об эвакуации десятков человек со стадиона «Открытие Арена»