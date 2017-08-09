«Крылья Советов» объявили о прибытии Лории в Самару

Грузинский голкипер Георги Лория прибыл в расположение «Крыльев Советов», за которые играл с 2015 года. В середине межсезонья он перенёс небольшую операцию в Мюнхене, после чего там же проходил постоперационную реабилитацию. Гиорги находится в расположении команды и сейчас на клубной базе проходит дальнейшее восстановление под руководством врача-реабилитолога «Крыльев Советов».
В прошлом сезоне 31-летний голкипер принял участие в 25 матчах РФПЛ и пропустил 33 гола. Его контракт истёк нынешним летом. Ранее Лория сообщил, что его будущее зависит от руководства клуба.
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Фото: www.kc-camapa.ru