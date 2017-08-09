175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Р. Луческу: после ухода из «Зенита» отец думал о завершении тренерской карьеры

9 августа 2017, среда. 15:04 Футбол

Румынский тренер Рэзван Луческу, сын бывшего наставника «Зенита» Мирчи Луческу, рассказал, что его отец хотел завершить тренерскую карьеру после ухода из питерской команды.

«После того как контракт с «Зенитом» был расторгнут, мой отец месяц отдыхал. Думал над тем, продолжит ли он тренерскую карьеру. Он был спокоен, иногда гулял.

Вариант возглавить сборную Румынии? Нет, они не выходили на него. Пока Даум связан контрактными обязательствами, я считаю не совсем нормальным вести переговоры с кем-то ещё.

Потом появилась сборная Турции, представители которой убедили отца. До этого с ним контактировал «Галатасарай», где его видели в качестве технического директора. Турки были невероятны, особенное поведение, его там уважают», — цитирует Луческу-младшего Prosport.ro.

Луческу: сборная Турции — последнее место работы в моей тренерской карьере
Источник: Prosport.ro Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Сборная Турции — Футбол ФК Зенит Мирча Луческу Рэзван Луческу
Новости. Футбол
9 августа 2017, среда
15:10 СМИ: «Зенит» согласился отпустить Жулиано в Турцию в аренду с правом выкупа
15:04 Р. Луческу: после ухода из «Зенита» отец думал о завершении тренерской карьеры
15:02 Ингасон: играю в маске, так как нос ещё уязвим, его легко сломать ещё раз
15:01 СМИ: «Спартак» сделал «Фенербахче» новое предложение по Нойштедтеру
14:56 «Динамо» СПб обыграло «Олимпиец» и вышло в лидеры ФНЛ
14:45 Гранквист: КК-2017 впечатлил, а ЧМ-2018, уверен, станет ещё большим успехом
14:42 Паредес сравнил тренировки Спаллетти и Манчини
14:18 Орлов впервые в сезоне будет комментировать матч «Зенита»
14:16 «Амкар»: наши болельщики проявили настоящую верность в трудные для команды дни
14:09 Паредес: не очень хорошо знаю английский, а русский очень сложный язык!
13:56 Юсупов: без лимита в «Зените» были бы одни аргентинцы, в «Спартаке» — бразильцы
13:52 «Кальмар» объявил о переходе Исмаэла в «Ахмат»
13:41 «Халл Сити» объявил о переходе Себастьяна Ларссона
13:39 Цакташ: в России никому нет дела до качества футбола, главное — счёт на табло
13:37 Бышовец: «Фенербахче»? Если Дзюба нужен Манчини, то он останется в «Зените»
13:27 Конте: уход Матича – это большая потеря для «Челси»
13:23 «Крылья Советов» объявили о прибытии Лории в Самару
13:19 «Спартак» попросил болельщиков прибыть на матч с «Арсеналом» заблаговременно
13:11 Зидан: Иско заслуживает продления контракта с «Реалом»
13:06 Болельщики «Уфы» признали Беленова лучшим игроком в июле
12:48 Эррера: «Манчестер Юнайтед» хочет бороться за каждый трофей в новом сезоне
12:47 «Челси» проявляет интерес к защитнику «Валенсии» Канселу
12:40 На стадион «Открытие Арена» стали запускать работников после эвакуации
12:31 Арбитр Турбин будет переведён в ФНЛ, Николаев оставлен в числе рефери РФПЛ
12:18 На матче «Рубин» — «Локомотив» ожидается около 15 тыс. болельщиков
11:59 Матч «Спартак» — «Арсенал» не перенесут из-за эвакуации на «Открытие Арене»
11:47 Президент «Галатасарая» подтвердил интерес к полузащитнику «Барселоны» Турану
11:42 Ананко, Ширко и Тюнин провели на «Арене Химки» тренировку для детей
11:23 На «Открытие Арену» не пускают работников стадиона и желающих купить билеты
11:21 Перес: «Реал» постарается обыграть «Барселону» так же, как и «Манчестер Юнайтед»
11:19 Алексис пропустит матч 1-го тура АПЛ с «Лестером»
11:04 М. Фернандес: против ЦСКА всегда играют с ещё большим рвением и желанием
10:58 «Барселона» надеется оформить переход Коутиньо до матча за Суперкубок Испании
10:44 Переход Сигурдссона из «Суонси» в «Эвертон» за € 50 млн может сорваться
10:41 Спортивный директор «Милана» подтвердил интерес к Обамейянгу, Косте и Калиничу
10:35 Сесар Навас примет решение о своём будущем 21 августа
10:33 Полиция задержала мужчину за сообщение об угрозе взрыва на «Открытие Арене»
10:20 Моуринью: «Манчестер Юнайтед» проиграл Кубок, но не проиграл сезон
10:05 Очевидцы сообщили об эвакуации десятков человек со стадиона «Открытие Арена»
10:02 Моуринью: Ибрагимович ближе к возвращению в «МЮ», чем в любой другой клуб
10:00 «Ренн» может заработать на переходе Дембеле в «Барселону» около € 30 млн
09:41 Источник: «ПСЖ» заплатит «Монако» за трансфер Мбаппе € 155 млн
09:24 В Турции сообщили, что «Фенербахче» начал переговоры о трансфере Дзюбы
09:23 «Манчестер Сити» снова попытается приобрести Бускетса
09:14 Иско сообщил, что скоро продлит контракт с «Реалом»
Все новости RSS
Партнерский контент