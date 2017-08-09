«Барселона» должна до 18 августа отправить трансферный сертификат по Неймару

«Барселона» до сих пор не отправила трансферный сертификат нападающего Неймара, перешедшего в «ПСЖ», в федерацию футбола Франции (FFF). В связи с этим дебют бразильского футболиста за парижан может быть отложен. Как сообщает L’Equipe, каталонский клуб должен отправить сертификат до 18 августа, а в ином случае он будет автоматически получен FFF.
Ранее появилась информация, что «Барселона» ждёт, пока заплаченные за Неймара € 222 млн будут зачислены на банковский счёт клуба, и только после этого даст RFEF разрешение отправить сертификат футболиста во Францию. Из-за задержек Неймар рискует пропустить матч «ПСЖ» с «Генгамом» (13 августа) во втором туре чемпионата Франции.
«Барселона» всё ещё не отправила трансферный сертификат Неймара в FFF