Бышовец: «Рубин» Бердыева набирает обороты, «Локомотиву» будет непросто

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец рассказал о своих ожиданиях перед матчем 5-го тура РФПЛ «Рубин» — «Локомотив». Встреча состоится сегодня, начало игры — в 20:00 мск.
«Набирающий обороты «Рубин» против «Локомотива», который борется с «Зенитом». Обе команды будут настроены на хороший результат. Главные тренеры — практически с одной игровой философией, что может сказаться на исходе матча. Каждая команда будет играть на победу. Но как бы это желание победить не закончилось дружбой, то есть ничейным результатом.
Голы, если мы и увидим, то немного. Учитывая, с каким трудом забивает «Локомотив» и какие моменты не реализовывал «Рубин» в матче с ЦСКА, в этой игре много забитых мячей ожидать не стоит. «Рубин» Бердыева набирает очки, а это фактор выздоровления команды. Поэтому «Локо» будет непросто. Игроки обрели некоторую уверенность. Курбан Бердыев находится в поиске оптимального состава. Уровень футболистов достаточный, чтобы добиваться результата, но ещё есть проблемы в обороне и в атаке, особенно в завершающей стадии. Моменты есть, но реализация оставляет желать лучшего», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.