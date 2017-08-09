В Англии утверждают, что «МЮ» и Ибрагимович начали переговоры о контракте

Нападающий Златан Ибрагимович может подписать новое соглашение с «Манчестер Юнайтед», сообщает Sky Sports.
По информации издания, манкунианцы уже начали переговоры о новом контракте с 35-летним шведом. Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью намекнул на то, что Ибрагимович может вернуться в команду.
Контракт форварда с манкунианцами истёк летом этого года. Руководство «МЮ» хотело продлить договор, но Ибрагимович, который восстанавливается после травмы колена, отказался. Ранее стало известно, что его сыновья были зачислены в футбольную академию «МЮ».
Моуринью: Ибрагимович ближе к возвращению в «МЮ», чем в любой другой клуб