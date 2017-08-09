Измайлов: у Карреры полноценный карт-бланш, работа по поиску новичков ведётся

Заместитель председателя совета директоров «Спартака» Наиль Измайлов рассказал, на какой стадии сейчас работа по поиску новичков для московской команды.
«Было бы большой ошибкой считать, что она завершена – ведётся в круглосуточном режиме, прежде всего на основе пожеланий и рекомендаций главного тренера, которому выдан полноценный карт-бланш. На необходимые покупки клубом выделены средства.
И как лишнее тому подтверждение, уже в четверг вылетаю на переговоры с одним достаточно авторитетным футболистом, которого Массимо хотел бы видеть в «Спартаке». Между прочим, клубы уже пришли к соглашению, но последнее слово – за самим игроком. Причём это не последний кандидат из тех, кого называет сегодня Каррера и кого клуб рассчитывает приобрести.
Да, безусловно, «Спартак» нуждается в усилении. Но повторю, что помимо этого необходим всесторонний анализ игры в стартовых матчах чемпионата. Поскольку победить «Динамо» и «Уфу» наша команда была способна и составом, завоевавшим золото в прошлом сезоне. Даже при отсутствии Зобнина.
Тем не менее не стоит забывать, что ребята, в которых сейчас выпускается одна критическая стрела за другой, образно говоря, ещё вчера доставляли нам море удовольствия своей игрой и победами, в том числе над главными конкурентами – ЦСКА и «Зенитом». Не хотелось бы, чтобы отношение к «Спартаку» стало бы иллюстрацией к известной поговорке «От любви до ненависти – один шаг».
Для того чтобы защитить титул в России и достойно выступить в Лиге чемпионов, любая команда – и «Спартак» в данном случае не исключение – нуждается в поддержке. Речь идёт о каждом игроке, и в первую очередь о главном тренере. Тренере, который на церемонии награждения спрятал золотую медаль в карман. Наверное, ещё и для того, чтобы освободить место на груди для новой награды, завоёванной со «Спартаком», — сказал Измайлов.