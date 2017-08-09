Сёмин: в обороне «Рубин» играет блестяще, Казань никак не возьмём…

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился впечатлениями от ничьей с «Рубином» (1:1) в выездном матче пятого тура РФПЛ.
«У нас в Казани всегда очень сложные игры, и эта не стала исключением. Ничья закономерна. «Рубин» в первом тайме имел преимущество, но мы выдержали это давление. После удаления все было в наших руках, но совершили грубейшую ошибку и пропустили с пенальти. Слава богу, Кверквелия забил решающий гол. Мы перевели его в атаку, потому что у нас не было там ни одного игрока с ростом. А «Рубин» в обороне играет блестяще. Доволен волевыми проявлениями игроков.
Эпизод с удалением. Жонатас явно отмахнулся. Есть вопросы ещё? Казань никак не возьмем», — цитирует Семина «Спорт Бизнес Online».
«Локомотив» на последних минутах вырвал ничью в матче с «Рубином» в Казани