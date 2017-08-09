Калитвинцев: «Динамо» не хватило острой передачи и точки в игре с «Ростовом»

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев прокомментировал гостевое поражение от «Ростова» (0:1) в матче 5-го тура РФПЛ.
«Сегодня не получилось забить. Территориальное преимущество у нас было, но за преимущество никто не даёт очки. Было всё вокруг штрафной, вроде где-то рядом, а не хватило острой передачи и точки.
Провёл только одну замену, поскольку ребята хорошо двигались, выдержали темп полностью. Если бы матч продолжался ещё 100 минут, то и 100 минут отыграли бы. И не так легко было войти в такую игру, так что решили не делать замены», — сказал Калитвинцев в эфире программы «После футбола».
«Ростов» выиграл у «Динамо» и поднялся на третье место в РФПЛ